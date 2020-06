Magazine Nova mulher

A tragédia sempre fez parte da vida de Elza Soares e ela sempre renasceu em grande estilo. Menina, foi obrigada pelo pai a casar-se aos 13 anos. Perdeu dois filhos desse primeiro casamento e outro da união com o jogador Mané Garrincha. Sofreu com violência doméstica e, quando a carreira na música estava em baixa, reinventou-se com mais de 70 anos quando lançou Do Cócci...