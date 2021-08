Magazine Nova fase do Criança Esperança tem trilha sonora cantada por Luan Santana Mobilização social terá como música-tema "Enquanto Houver Sol" que, além de ser cantada pelo sertanejo, contará com um arranjo especial da Orquestra Sinfônica Brasileira

Uma das mais longevas campanhas de mobilização social do Brasil chega a sua 36ª edição ancorada no conceito Educação É a Nossa Esperança, e destina os recursos arrecadados para mais de 100 instituições que têm a educação como seu foco principal. A opção de doar pelo telefone 0500 está novamente disponível ao público, e os filmes dessa fase da campanha, que co...