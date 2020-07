Magazine Nova colunista do POPULAR, nutricionista Jordana Araújo defende autonomia na hora de montar o prato Esses e outros temas serão abordados semanalmente, sempre às quartas-feiras, pela especialista na coluna Saúde à Mesa, do POPULAR, espaço antes ocupado pela nutricionista Carol Morais

Coma isso, não coma aquilo. Prepare assim e não assado. Quando o assunto é alimentação, tem sempre alguém pronto para dizer o que é mais indicado no dia a dia. A proposta da terapeuta nutricional Jordana Araújo, de 32 anos, é devolver a autonomia na hora de escolher o que colocar no prato e evitar o terrorismo do que pode ou não pode. Esses e outros temas serã...