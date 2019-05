Magazine Nova atração da TV Anhanguera, No Balaio vai passear por Goiás e contar histórias de quem vive aqui A atração semanal, que vai ao ar sempre depois do Jornal Hoje, promete ainda deixar o telespectador atualizado sobre a agenda de eventos e as ações culturais da cidade

Do povo, a paixão por pamonha, o carinho com quem vem de fora e um jeito de falar que, quando é fé, entrega o goiano onde ele estiver. Da cidade, lugares que passam despercebidos por quem anda sempre atrasado, correndo para resolver aquele negócio que não pode esperar. Do Estado, uma rota de belezas naturais capaz de encabular quem acaba viajando por não saber...