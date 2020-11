Magazine Nova antologia de Szymborska causa menos impacto do que as anteriores

Para o Meu Coração num Domingo é a terceira antologia de poemas da polonesa Wislawa Szymborska publicada no Brasil. As anteriores, também pela Companhia das Letras, juntas traziam 129 poemas, selecionados e traduzidos por Regina Przybycien que, na antologia agora lançada, divide o trabalho com Gabriel Borowski. A primeira cumpria muito bem o papel de apresentar ao leito...