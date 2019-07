Magazine Nostalgia contemporânea

A nova versão de O Rei Leão entrega de fato uma obra grandiosa tecnicamente e que com certeza marcará futuras produções nos cinemas. De tão real, os animais não parecem que foram todos feitos em computador e as paisagens exuberantes saltam aos olhos. O problema é que em alguns momentos aquela emoção sentida no filme dos anos 1990 se perdeu um pouco em meio a tanta...