Magazine “Nosso show não é um recital”, diz Oswaldo Montenegro sobre show com Renato Teixeira Oswaldo Montenegro, 63 anos, e Renato Teixeira, 75, são dois trovadores projetados na década de 1970, embora Teixeira já estivesse em cena desde os anos 1960. Oswaldo, natural do Rio de Janeiro, tem pouco mais de 40 anos de carreira e incontáveis sucessos, peças teatrais e filmes. Já o paulista Renato, tem mais de 50 anos de estrada e é considerado um pioneiro na junção entre a música caipira e a MPB. Além de ter suas composições cantadas pelos principais nomes do País em diferentes gêneros, o compositor coleciona amizades e parcerias, como com Sérgio Reis e Almir Sater. Confira entrevista com os músicos.

Vocês surgiram no cenário musical em um momento em que a canção era protagonista, com festivais e especiais na TV. Qual a avaliação da música popular hoje? Oswaldo Montenegro: No século passado, a canção existia por si só. Agora, ela é sempre trilha de alguma coisa, seja de um filme, de uma peça, de um jogo da internet ou até mesmo trilha de uma ...