Magazine Nos tempos da ditadura Documentário sobre Caetano Velloso, Narciso em Férias, que estreou no Festival de Veneza, já está disponível no Globoplay

Narciso em Férias faz sua estreia mundial no Festival de Veneza segunda-feira e, desde então, está disponível, com exclusividade, no Globoplay. No filme, Caetano Veloso faz um relato íntimo e detalhado de sua prisão pela ditadura militar em dezembro de 1968: os dias na solitária, as canções que marcaram o período de confinamento, os episódios vividos com seu am...