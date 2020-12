Magazine Nos sinaleiros da cidade: pequi substituiu a jabuticaba

Pequi, cajá, seriguela e outras frutas do Cerrado podem ser encontradas nos sinaleiros de Goiânia durante todo o ano, mas os vendedores acompanham as frutas da estação. A jabuticaba, que decorou os carrinhos dos ambulantes em outubro e novembro, é substituída pelo amarelo do pequi, que é vendido aos montes no Centro e em Campinas, bairros mais tradicionais da cidade. Há ainda in...