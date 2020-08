Magazine Nos seus 70 anos no Brasil, TV inventou e propagou tendências em roupas e penteados Meio de comunicação lançou modas que ganharam as ruas e ficaram na memória

“Você tem a pulseira da Jade?” “Viu o cabelo da Solange?” “Aquele vestido da Preta é lindo.” “Gostei da camisa do Flamel.” Em diferentes momentos, essas frases estiveram na boca dos brasileiros e elas mostram que a TV, nos seus 70 anos entrando nos lares e no cotidiano do público, dita moda, estabelece tendências, vira febre. As pulseiras da Jade eram as que Giovanna...