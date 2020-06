As telenovelas brasileiras são produções dinâmicas, que ousam em temáticas e linguagens, na relação com o público, na forma de mostrar as muitas faces do País. Com um olho no enredo e outro na audiência, autores e autoras souberam auscultar a batida dos sentimentos dos telespectadores, provocando e debatendo nosso jeito de ser, nossa forma de pensar e agir, nossas mazelas e nossas qualidades, dando retratos cômicos e dramáticos do Brasil. Por isso, esse tipo de atração firmou-se como o mais popular nos 70 anos da TV brasileira.

A primeira novela da TV brasileira foi uma adaptação de um sucesso no rádio, Sua Vida Me Pertence, que estreou em dezembro de 1951, na TV Tupi. Passava apenas duas vezes por semana e era escrita, dirigida e protagonizada por Walter Forster. Ufa! Teve apenas 15 capítulos e tinha no elenco Lima Duarte, hoje com 90 anos. Na época, a teledramaturgia era feita ao vivo – não havia equipamentos para gravação – e o principal investimento voltava-se para a produção de espetáculos teatrais encenados na TV, como o Grande Teatro Tupi.

O hábito de ver novela começou a arraigar-se mesmo no brasileiro no início dos anos 1960, quando os folhetins passaram a ser diários. A primeira nesse formato foi 2-5499 Ocupado, trama protagonizada pelo casal 20 da TV, Tarcísio Meira e Glória Menezes, em 1963, na Tupi. Em 1964, ocorreu o primeiro fenômeno de audiência, o dramalhão latino O Direito de Nascer, também na Tupi. Com poucos televisores no País, o último capítulo foi transmitido para multidões nos ginásios do Ibirapuera, em São Paulo, e do Maracanãzinho, no Rio.

O desfecho apoteótico do personagem Albertinho Limonta, vivido por Amilton Fernandes, mostrou definitivamente que aquele seria o principal produto de entretenimento oferecido pela TV, em capítulos diários, por longos meses. As novelas invadiram o cotidiano dos brasileiros, contando histórias cheias de dramas e lágrimas. Contudo, em 1968, Lima Duarte, o mesmo Midas responsável por dirigir O Direito de Nascer, revolucionou o gênero com Beto Rockfeller, de Bráulio Pedroso, modernizando a narrativa das novelas e inaugurando um novo tempo.

Os anos 1970, com a entrada da Globo de forma definitiva na disputa com a Tupi e a Excelsior pela primazia das novelas, foi a década das ousadias, como o western Irmãos Coragem, de Janete Clair, com a criação de heróis que conquistaram até o público masculino. Foi também o tempo de O Bem Amado, um passo arriscado na direção da crítica alegórica do regime militar, escrita pelo comunista de carteirinha Dias Gomes e que se tornou também a primeira novela em cores do Brasil. Odorico Paraguaçu encarnava o coronelismo da política brasileira.

A sensualidade de Gabriela na novela que mostrou pela primeira vez o universo de Jorge Amado nesse formato, o sucesso internacional de A Escrava Isaura, a comédia rasgada de Guerra dos Sexos foram, aos poucos, contribuindo para criar horários específicos para os folhetins, que poderiam ser ocupados pelas tramas românticas e urbanas de Janete Clair (Selva de Pedra), pelo realismo mágico de Dias Gomes (Saramandaia) ou pelo riso solto de Sílvio de Abreu (Cambalacho) e de Cassiano Gabus Mendes (Que Rei Sou Eu?).

As novelas brasileiras foram se diversificando e criando fenômenos. Vale Tudo foi um marco nesse sentido, por mostrar um Brasil ocupado pelo embate entre a honestidade e o jeitinho brasileiro num tempo em que a censura a essas produções havia sido revogada. Vieram os sucessos trigueiros de Tieta, Pantanal e Renascer, a diversão teen de Vamp, as protagonistas negras de Xica da Silva e Da Cor do Pecado, a doçura de Carrossel e Chiquititas, o novelão clássico de Senhora do Destino, o suspense de Avenida Brasil. Mil faces de um povo noveleiro.