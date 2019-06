Magazine Nonatto Coelho reúne em livro retratos de outros artistas pintados por ele

O artista plástico Nonatto Coelho lança nesta terça-feira, às 19h30, no Hotel Serra de Goyaz, o livro Iconografia Poética, com entrada gratuita. Na obra ele reúne trabalhos feitos por ele retratando 49 artistas goianos, como Siron Franco (foto), Fé Cordula, Juca de Lima e Roos. A poeta Rosy Cardoso assina os poemas que de certa forma resumem a biografia dos retratados. As tel...