Drama americano sobre nômades da terceira idade sem emprego ou aposentadoria, Nomadland fez história e foi o grande vencedor da 93ª edição do Oscar na noite de domingo. Das seis categorias que disputava, o longa venceu três: melhor filme, direção para a chinesa Chloé Zhao, e atriz, para a atuação de Frances McDormand. O domínio não chega a ser uma surpresa, já que a produção ganhou quase todos os troféus que antecedem a maior festa do cinema mundial, caso do Globo de Ouro e do Critics’ Choice Awards.

A cerimônia do Oscar foi bastante dividida nas premiações. Atrás de Nomadland em estatuetas, ficaram Meu Pai (ator e roteiro adaptado), Mank (fotografia e design de produção), A Voz Suprema do Blues (figurino e maquiagem), O Som do Silêncio (montagem e som), Judas e o Messias Negro (canção original e ator coadjuvante) e Soul (animação e trilha sonora). Minari e Bela Vingança saíram com uma conquista cada. O longa Os 7 de Chicago, que recebeu seis indicações, foi o único que saiu sem nada e acabou sendo o maior derrotado da edição.

O Oscar 2021 consagrou de vez a curta trajetória de Chloé Zhao. Na carreira, são apenas três filmes, dos quais dois independentes, Songs My Brothers Taught Me (2015) e Domando o Destino (2017). Depois da temporada de vitórias com Nomadland, ela já está envolvida com o filme Os Eternos, da Marvel. Nascida em Pequim, ela é a primeira asiática contemplada como diretora e a segunda mulher a fazê-lo depois de Kathryn Bigelow, que recebeu a estatueta em 2010 por Guerra ao Terror, vencendo o ex-marido James Cameron (Avatar).

A direção de Chloé Zhao despertou a atenção da crítica pela forma como ela conseguiu guiar uma interpretação forte de personagens não-atores, que são fundamentais para toda a trama, caso de Bob Wells, Linda May e Brady. Outra característica dela é trabalhar com orçamentos modestos e histórias ligadas a faces pouco celebradas da população americana. Na disputa, a chinesa estava concorrendo com David Fincher (Mank), Thomas Vinterberg (Druk - Mais uma Rodada), Lee Isaac Chung (Minari) e Emerald Fennell (Bela Vingança).

Inspirado no livro-reportagem Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century, da jornalista Jessica Bruder, publicado nos EUA em 2017, Nomadland acompanha a personagem Fern (Frances McDormand). A viúva cai na estrada após perder o emprego e a sua cidade Empire, em Nevada, desaparecer do mapa, com a desativação de uma grande fábrica de material de construção onde ela trabalhava. Na trama, ela convive com pessoas que por um motivo ou outro haviam passado a morar em vans, se deslocando pelo país.

Cerimônia marcada por surpresas

A cerimônia do Oscar foi marcada por algumas surpresas, primeiro com a mudança na ordem de revelação dos vencedores. As categorias pareciam estar embaralhadas. As primeiras estatuetas foram entregues para roteiros – havia alguns anos iniciava com atuação coadjuvante. O melhor filme, que sempre é anunciado no final da festa, foi revelado antes dos prêmios de melhor ator e atriz. O mesmo aconteceu com o troféu de diretor, sendo entregue na metade da premiação, normalmente era o penúltimo da noite.

A maior surpresa ficou para o final quando Anthony Hopkins (Meu Pai) venceu o favorito Chadwick Boseman, na categoria de melhor ator. O astro de Pantera Negra deu vida a Levee, um ambicioso trompetista em A Voz Suprema do Blues. A trama foi a última da carreira dele, que morreu em agosto de 2020, aos 43 anos, de câncer no cólon. A despedida precoce acabou criando uma urgência quanto a celebrar a sua filmografia, assim como foi com Heath Ledger quando ganhou de coadjuvante por Batman: O Cavaleiro das Trevas (2009).

Pode também ser considerada uma surpresa para muita gente a vitória de Frances McDormand na disputa de melhor atriz - que conquistou a terceira estatueta da carreira. A favorita era Viola Davis pela interpretação poderosa da cantora Ma Rainey em A Voz Suprema do Blues. Assim como Boseman, a atriz ganhou praticamente todos os troféus anteriores ao Oscar. Outra derrota inesperada da 93ª edição foi de fotografia: Nomadland foi superado por Mank, do diretor David Fincher, recordista de indicações da festa, com dez menções.

O que não foi nenhuma surpresa além das vitórias de Nomadland em direção e filme foi a conquista da coreana Yuh-Jung Youn no prêmio de melhor atriz coadjuvante pela avó desbocada Soonja, em Minari – Em Busca da Felicidade. A atriz se tornou a primeira atriz coreana a ser indicada e a ganhar. O mesmo vale para a estatueta de coadjuvante para Daniel Kaluuya por Judas e o Messias Negro. Também eram esperados o Oscar de som para O Som do Silêncio, de efeitos visuais para Tenet, 11º filme de Christopher Nolan e de animação para Soul.

Vencedores

Melhor filme

Nomadland

Melhor atriz

Frances McDormand, por Nomadland

Melhor ator

Anthony Hopkins, por Meu Pai

Melhor direção

Chloé Zhao, por Nomadland

Melhor atriz coadjuvante

Youn Yuh-jung, por Minari

Melhor ator coadjuvante

Daniel Kaluuya, por Judas e o Messias Negro

Melhor filme internacional

Druk - Mais uma Rodada (Dinamarca)

Melhor roteiro adaptado

Meu Pai

Melhor roteiro original

Bela Vingança

Melhor figurino

A Voz Suprema do Blues

Melhor trilha sonora

Soul

Melhor animação

Soul

Melhor curta de animação

Se Algo Acontecer... Te Amo

Melhor curta-metragem em live action

Dois Estranhos

Melhor documentário

Professor Polvo

Melhor documentário

de curta-metragem

Colette

Melhor som

O Som do Silêncio

Melhor canção original

Fight for You, de Judas e o Messias Negro

Melhor maquiagem

e cabelo

A Voz Suprema do Blues

Melhor efeitos visuais

Tenet

Melhor fotografia

Mank

Melhor edição

O Som do Silêncio

Melhor design

de produção

Mank