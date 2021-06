Magazine Noiva morre no altar e marido imediatamente troca alianças com a cunhada Segundo o jornal The Times of India, o caso aconteceu no último dia 27 de maio

Um casamento no estado indiano de Uttar Pradesh teve de ser interrompido momentaneamente por causa da morte da noiva em pleno altar. Porém, engana-se quem pensa que a cerimônia terminou. O noivo acabou trocando alianças com a cunhada no mesmo dia. Segundo o jornal The Times of India, o caso aconteceu no último dia 27 de maio. A noiva, que não teve o nome divulgado, sentiu...