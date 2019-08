Magazine Noiva de Gabriel Diniz diz que cantor teve jóias roubadas no local do acidente: "Tudo foi embora" Quatro meses após morte do noivo, Karoline Calheiros desabafou sobre o caso e contou que recebe sinais de Gabriel Diniz

Karoline Calheiros, noiva de Gabriel Diniz, cantor do hit "Jenifer" que morreu em um acidente aéreo em maio deste ano, resolveu conversar com seus seguidores em uma transmissão ao vivo no Instagram e desabafou sobre o dia da morte do cantor e como tem sido sua vida nos últimos quatro meses. Karoline contou que no dia do acidente, as jóias que Gabriel Diniz ...