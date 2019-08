Magazine Noite sertaneja no projeto A Casa

A dupla Chitãozinho & Xororó sobe ao palco cantando clássicos do sertanejo neste sábado, a partir das 22 horas, no projeto A Casa. Clássicos como Evidencias, Fogão de Lenha e Sinônimos estão garantidos no repertório. Na programação da noite show também dos goianos Chrystian & Ralf, que se consagraram entre as mais afinadas e queridas do País. Os irmãos vão ca...