Magazine Noite de rock no Taberna A noite do sábado de Aleluia será animada pela banda Rockover

A banda Rockover volta mais uma vez ao palco do Taberna Music Pub, agora com o show Rock Legends. A apresentação será neste sábado, a partir das 23 horas, e no set o público poderá conferir Ac/Dc, Guns N Roses, Bon Jovi, Whitesnake, Iron Maiden, Metallica, Skid Row, System Of a Down, Black Sabbath, Deep Purple, Alice In Chains, Audioslave, além de outros clássic...