Magazine Noite de Baco Rapper baiano Baco Exu do Blues é uma das principais atrações da programação de hoje no Festival Bananada no Passeio das Águas Shopping

Ele desbancou o casal Jay-Z e Beyoncé em premiação com o clipe Bluesman, o segundo disco da carreira foi eleito o melhor de 2018 pela crítica especializada e por onde passa esgota os ingressos. Aos 23 anos, o rapper baiano Diogo Moncorvo, conhecido como Baco Exu do Blues, tornou-se um dos nomes mais influentes do rap nacional. O artista é a grande atração da p...