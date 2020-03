Magazine No vale das sombras Documentário Birth of Cool reconta a história de Miles Davis, um dos gênios do jazz

Muitos artistas tocam por notas e alguns outros por silêncio, mas um, Miles Davis, se comunicava pelo mistério. O vale das sombras criado entre o som e a pausa era algo tão poderoso e assustador que não apenas reforçava seu espírito para experimentos como Bitches Brew, de 1969, e On The Corner, de 1972, o que seria o mais óbvio, como também tornava a beleza de seu c...