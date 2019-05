Magazine No tom do romantismo

The Platters Presença constante nos palcos brasileiros – a primeira apresentação por aqui foi em 1957 –, a banda The Platters faz show amanhã, às 21 horas, no Teatro Sesi. Apesar de não contar mais com a formação original desde 1999, a banda relembrará sucessos dos anos 1950 como Only You, The Great Pretender e Smoke Gets in Your Eyes. “O público adora Only Yo...