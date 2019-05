Magazine No tom da nova MPB

De promessa a realidade. O cantor Jão é mais um daqueles fenômenos que surgem na internet com vídeos covers e tornam-se sucesso. Em pouco tempo de estrada, o artista ganhou status de nova cara da MPB, sendo requisitado para parcerias e lotando vários palcos com a turnê Lobos 2.0. O show será apresentado amanhã em Goiânia, a partir das 19h30, no Teatro Madre Esperança...