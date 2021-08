Ivete Sangalo, 49, quebrou a web durante apresentação do segundo episódio do The Masked Singer, na noite desta terça-feira (17). Ao chamar o participante mascarado jacaré, ela disse que ele "é fofucho e está vacinado".

A cantora falou ainda sobre a importância de usar máscaras para se proteger da Covid e que não havia motivos para temer o jacaré. A referência ao animal está relacionada ao comentário do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que disse que quem tomasse a vacina Coronavac viraria jacaré.

Ele quer deixar os seus adversários tremendo de medo, mas não tenham medo dele não, porque no fundo ele é muito fofucho. Entrando aqui e mostrando que já está vacinado: jacaré", diz a apresentadora ao anunciar o jacaré.

Os internautas foram à loucura e alguns começaram a postar memes no Twitter,como o de uma mulher engasgando de rir e cuspindo o líquido ao ouvir o que Ivete falou.

O perfil de Twitter Ivetinha Rainha Oficial escreveu : A Ivete é terrível. Mostrando que já tá vacinado, o jacaré". Outra internauta não acreditou no que a apresentadora falou: "Meu deus a Ivete fez a piada do jacaré vacinado no The Masked Singer".

O jacaré foi eleito o melhor mascarado da noite. Enquanto o brigadeiro foi o desmascarado da noite e teve que revelar sua identidade. Os jurados ficaram impressionados ao descobrir que o segundo eliminado do programa era a jornalista Renata Ceribelli.

"Eu estou me divertindo até agora. Uma experiência incrível. Nunca tinha usado a minha voz para cantar. Eu agradeço, gente! Amei, amei!", disse rindo.

O programa surgiu na Coreia do Sul e já teve adaptações em mais de 40 países, dentre eles Inglaterra, Estados Unidos, México e Alemanha.