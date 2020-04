Magazine No ritmo da quarentena Artistas e personalidades dividem com o público o que estão fazendo durante o isolamento social

Se puder, fique em casa. Essa é a recomendação geral para o momento e, talvez, uma das frases mais usadas últimas semanas. A publicação do primeiro decreto com medidas de contenção em razão do coronavírus em Goiás completou um mês na segunda-feira e criou uma nova rotina para muitos goianos que, na medida do possível, estão em isolamento dentro de casa. Quem tr...