Magazine No Rio, Carnaval das Artes reúne Wesley Safadão, Gusttavo Lima, Kevinho e outros artistas; confira Os bloquinhos e DJs completam a programação, animando o público até o amanhecer

O Carnaval das Artes reúne grandes artistas em sua 2ª edição no Rio de Janeiro. A festa acontece de 22 a 25 de fevereiro, na Barra da Tijuca, com a presença de Wesley Safadão, Gusttavo Lima, Belo, Maroto, Kevinho, Melim, Natirus, Legado, É o Tchan e Ferrugem, além de Carrossel de Emoções, DJ Tartaruga, que são as novas atrações confirmadas. Além disso, os blo...