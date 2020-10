Magazine No muro e na moda

O traço e as cores dos irmãos Credo colorem murais pelo interior de Goiás, mas também estão em estampas para produção da moda autoral goiana. No último mês, Izzy e Jesus criaram todo o processo de estamparia da coleção Salve Rainha, da designer Naya Violeta. “O discurso da Naya é muito parecido com o nosso. Já nos conhecemos há muitos anos e não tínhamos dado conta di...