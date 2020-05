Magazine No mês das noivas, confira lista com sete filmes que retratam o universo dos casamentos Entre as produções escolhidas pelo POPULAR estão clássicos como "Mamma Mia!", "Quatro Casamentos e Um Funeral" e "O Casamento do Meu Melhor Amigo"; veja

A pandemia do novo coronavírus virou o mundo de ponta cabeça de uma forma tão intensa que a gente quase não percebeu que estamos em maio. Tradicionalmente mês das noivas, maio é célebre pelo número de casamentos. Ninguém sabe ao certo a origem da fama. Tudo indica que seja por causa de uma tradição importada dos países do hemisfério norte por causa do início da primavera. D...