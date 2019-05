Magazine No lugar do silêncio, participação

Com um papel importante no desenvolvimento cognitivo, levando em conta principalmente a ampliação do vocabulário da criança, o hábito de ler é apontado como uma das construções mais importantes da fase escolar. Não à toa, o Sesc Goiás trata suas bibliotecas com um cuidado particular. “Tornar o espaço atraente é um desafio diário, pois culturalmente falando enxerga-se a b...