É isso mesmo: Goiás é bicampeão do primeiro reality show de sucesso do Brasil. De quatro edições de No Limite, baseado no original americano Survivor, duas foram conquistadas por conterrâneos. O programa foi um marco para a televisão brasileira. Com uma mega produção, no início dos anos 2000, chegou a ter 300 integrantes na equipe. Leo Rassi e Luciana Araújo trouxeram os títulos nas edições de 2001 e 2009, respectivamente.

Leo Rassi

Hoje com 43 anos, Leo Rassi venceu a segunda temporada do programa, gravada em 2001, na Chapada dos Guimarães (MT). Ele faturou R$ 100 mil e um carro após uma prova marcante. Ele precisou contar 1 minuto e 23 segundos em silêncio e de olhos vendados. Leo e sua concorrente, Cristina, só souberam o resultado ao vivo nos Estúdios Globo. Ao POPULAR, Leo contou que a participação no programa foi uma surpresa, ele foi abordado por uma produtora do programa enquanto bebia com amigos em um bar em Goiânia. Topou participar da seleção e foi aprovado. A seguir um bate-papo com o campeão de 20 anos atrás.

O que foi mais difícil para você, física e psicologicamente?

Sem sombra de dúvidas, o maior desafio físico é a fome. A gente não imagina o quanto isso é importante. A falta de alimentação te destrói física e mentalmente. Enfraquece sua cognição. Psicologicamente, há o desafio de manter coesão com tudo que você faz. Se a gente falasse de carro, por exemplo, virava caminhão, que lembrava açougue, que lembrava carne e churrasco. Qualquer assunto terminava em comida. Isso era muito difícil. Às vezes a pessoa pensa: “Ah, o cara tem um físico maior”. Quantos mais músculos, mais energia você precisa e mais pesado será. E não adianta pensar que ‘No Limite’ é só você. Você precisa das pessoas para conseguir estar lá mais um dia. Porque todos os dias você pensa em desistir. O maior desafio é persistir.

Qual foi o momento mais marcante?

Não consigo dizer que tenho um momento mais marcante. As lembranças são várias. Lembro de uma situação de não dar conta de fazer nada. Com sete dias de programa, a gente foi subir um morro. Lembro claramente que a gente não tinha quase nenhuma energia e cada vez que você dava um passo, tinha que esperar dois minutos pra dar outro. Lembro que olhava e pensava “gente, não dou conta de dar o próximo passo, não dou conta de pegar a minha perna e fazê-la subir mais um degrau, tamanha é a exaustão”. Essas provas te desafiavam e tiravam de você energia de onde já não tinha.

Como foram as provas com comidas exóticas para você?

Para a gente, a prova não é tão chocante quanto para o público. Quem está vendo está saciado, tranquilo, está numa boa e aí fica com nojo. Lá você quer comer tudo que tiver. Óbvio que às vezes vai ficar com nojo. No meu teve larva viva e gafanhoto. Eu não consegui passar nessa prova, a minha era cabeça de galinha com pequi, caldo de quiabo, um gafanhoto com farofa e uma larva viva. Eu saí no gafanhoto com farofa. Não foi porque estava ruim, mas porque eu mastigava o gafanhoto e ele virava tipo um bagaço de cana na boca. Não consegui engolir. É lógico que deve ter situações mais complexas, mas para mim, isso está completamente relacionado ao quanto você precisa de comida.

Como foi seu retorno a Goiás depois da vitória?

Eu não tinha visto a primeira edição do programa, então eu não sabia o que acontecia. Um monte de amigos pegou um ônibus e foi para o Rio. Depois, quando cheguei a Goiânia, Corpo de Bombeiros e um monte de gente me receberam no aeroporto. Depois carreata. Enfim, é uma coisa que foi surreal para mim. Depois fiquei sabendo que a TV Anhanguera mostrou que na final todo mundo aqui em Goiânia assistiu, que as pessoas gritavam dentro dos apartamentos. Boate parou para passar a final. Coisas que eu não esperava e não imaginava. Isso me deixou muito grato e responsável por levar o nome de Goiás. A gente nunca tinha ganhado um prêmio nesse sentido. A gente era muito conhecido como “só sertanejo”. Pô, temos coisas bacanas além do sertanejo e foi legal por causa disso. Eu não sou um cara da roça, eu sou nerd, eu sou urbano e desengonçado. Foi legal levar que a gente também tinha outros tipos de pessoas aqui.

A que você atribui a sua vitória?

Tenho uma fé muito grande. Em Deus, em tudo. Sou cristão e eu acredito no poder Dele dentro da gente. Para mim, Ele me deu a força espiritual que eu precisava para vencer e continuar. Desde a hora de como fui selecionado. Eu precisava daquele prêmio. Não estava preocupado em ser famoso, eu queria a grana. Não tinha a mínima noção e preocupação em seguir na carreira artística. Então, para mim foi ter essa fé muito forte e entender que aquilo era um jogo social, que eu precisava de aliados.

O que passava pela sua cabeça enquanto você contava 1 minuto e 23 segundos na prova final?

Foi muito difícil contar. Você pensa: “Um – nossa, eu nem acredito –, dois – nossa, será que isso vai acabar? –, três, quatro...”. Eu sou TDHA (sigla para portador de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade), então pensa que não é um negócio muito fácil... Fiquei imaginando e contando os segundos rolando em um placar para tentar ir visualizando na minha cabeça. Na parte todinha eu ficava pensando: “cara, isso vai acabar daqui 1min e 23s e eu vou poder comer, dormir em uma cama, acabou isso tudo”.

Você achava que ganharia o programa?

Em momento nenhum do programa fui pensando em pensando que ia ganhar. Eu tinha uma grande convicção. Eu tinha certeza de duas coisas que queria fazer, uma era não ser o primeiro que ia sair do programa para não ficar mal. E o segundo era conseguir ficar mais um dia. Em momento nenhum ficava sonhando com o prêmio. Eu ficava sonhando com a próxima etapa e continuar mais um dia, em mais uma semana. Toda minha mente era pra isso.

O que você daria de dica para os novos participantes?

Eu acho graça. Nada contra os ex-BBBs que entraram, eles são gente como a gente, só que assim, é muito engraçado ver todo mundo sofrendo por causa de comida, ou porque está comendo fígado ou rabada. Os caras não imaginam o que está esperando por eles. A maior dica que eu posso dar para eles é entender que eles não podem esquecer que aquilo é um jogo e eles precisam de um ao outro e que a fome vai despertar o estresse máximo de cada um. Não é igual ao Big Brother que você está em uma casa fechada, você está em um lugar somente com aquelas pessoas, inóspito e com muita fome.

Você participaria de outro reality?

Eu não me vejo participando de um Big Brother, mas eu participaria com certeza do No Limite de novo. Porque é um negócio de superação, que você tem que se reinventar e não sabe o que pode acontecer. A dinâmica é muito grande dentro do jogo, em que os desafios estão ali com você. Você tem que se superar de um jeito físico e mental. Foi graças ao programa que eu tive condições financeiras de comprar casa para os meus pais, construir uma vida empreendendo, aprendendo e errando. Me formei em Ciência da Computação, em Direito e me pós-graduei. Consegui fazer tudo o que queria na área da educação, até mais do que imaginava. O programa foi muito importante na minha vida.

Campeã da quarta edição, gravada em Flecheiras (CE), Luciana Araújo, 50 anos, ganhou a maioria dos votos do júri e levou para casa R$ 500 mil. Na época do programa, Luciana atuava como ajudante de ordem da então primeira dama do Estado Raquel Rodrigues, cedida pelo Corpo de Bombeiros de Goiás. A ideia de participar do reality veio do comandante geral da corporação, que sugeriu que ela participasse da seleção do programa. Após passar por várias etapas, ela foi selecionada e encarou o desafio.

Luciana Araújo

Qual foi seu maior desafio físico durante o programa?

No Limite vai além de um programa de sobrevivência. Passamos por muitas provas que exigiam resistência, força e agilidade. Uma prova que me marcou foi a que venci, após passar cerca de cinco horas de cócoras em dois troncos que estavam a uma altura aproximada de 60 centímetros e atrás de nossas costas havia uma vareta que a qualquer movimento do corpo ela caía e o participante era eliminado. Boa parte dos participantes saiu com dez minutos e o restante com cerca de uma hora. Somente eu e um concorrente da equipe adversária seguimos em frente buscando a vitória. Quando ele caiu, eu tentei me levantar e já não sentia minhas pernas. Foi emocionante vencer a prova.

E o maior desafio psicológico?

O maior desafio psicológico, sem dúvida é a convivência em grupo, as articulações e alianças que precisamos fazer para seguir em frente, fui muitas vezes para Portal (uma espécie de “paredão” do programa) e é muito desgastante passar por isto.

Qual foi o momento mais marcante para você?

Com certeza foi quando venci, estava exausta, dias dormindo pouco e muitas situações difíceis entre os participantes. Demorou para cair a ficha, mas foi uma sensação incrível. Afinal, foram 67 dias de sobrevivência e eu venci.

As provas com comidas exóticas deixavam o público impactado, como foi isso para você?

A prova da comida não é só a prova mais esperadas pelas pessoas aqui fora, mas é também a prova mais esperada pelos participantes, devido à emoção que tem por trás. Nesse dia, eu estava com o facão na mão tentando descascar um coco e eles soltaram um rojão. Na hora me assustei e acabei cortando abaixo do meu dedo polegar, então eu peguei a bandana e envolvi no meu dedo apertando. Andamos por cerca de uma hora e meia para o local dessa prova. Quando eu cheguei lá, como eu estava sem comer (ia comer o coco) e estava perdendo sangue, comecei a ficar branca e a querer desmaiar. Abaixei a cabeça e fiquei calma e consegui controlar. O primeiro desafio foi comer dois olhos de cabra, precisava mastigá-los, estourar na boca e deixar o sangue sair na boca, depois disso precisava comer três peixinhos vivos, não podia mastigar, tinha que engolir. Mas o mais complicado foi a última etapa, que seria comer dois ovos galados.

Como foi?

Dentro do ovo tinha o pintinho com biquinho e penugem, ele estava formadinho e precisava mastigar e engolir. Só que para essa última prova cada equipe adversária escolheria dois participantes da outra equipe para realizá-la. Então nós buscamos quem estava com mais dificuldade para comer o olho de cabra e o peixe para poder colocá-los na prova. A outra equipe também fez a mesma coisa. Como eu fiz cara boa para comer o olho de cabra (risos), não me escolheram. Foi muito difícil, você não faz ideia, o cheiro era horroroso e muito forte. Cada participante precisava comer dois. Nessa prova minha equipe perdeu. Depois disso eu voltei mais uma hora e meia caminhando e eles deixaram um médico fazer sutura de seis pontos no meu dedo.

Você foi recebida com muita festa em Goiás quando venceu, desfilou em um carro dos Bombeiros e jantou com o governador. Como foi?

Fiquei bastante emocionada com o carinho que recebi quando cheguei. Como ficamos fora de toda forma de contato social, eu estava com muita saudade de todos. Foi o momento em que pude ver meus pais e familiares, meus amigos da corporação, andar no carro dos bombeiros com a sirene ligada e ver as pessoas na rua. Fui recebida pelo governador e a primeira dama. Quando eu fui para o programa, eu já trabalhava com eles e me receberam com muita alegria.

A que você atribui a sua vitória, qual tipo de preparação que te levou a esse nível?

À perseverança que tive desde o início, o controle mental, pensava sempre com calma nos momentos difíceis o que eu poderia fazer. Tive fé em seguir em frente, por mais que tudo estava adverso. Estava muito determinada a vencer.

Quando entrou, você achava que ganharia o programa?

Sim, sempre acreditei. E olha que lá dentro foram muitas adversidades. Fui a pessoa que mais foi para o Portal, queriam me tirar a cada vez que voltava. Mas, sempre acontecia algo momento antes e eu seguia em frente.

O que você achou do elenco dessa edição? Tem alguma dica?

Achei interessante a escolha de ex-BBBs, penso que a adaptação será difícil, pois participaram de um programa que tem muito conforto, mimos, festas, muita comida. Já o No Limite é tudo muito difícil. Não tem cama, você dorme no chão, não tem banheiro, pasta dental, xampu, cremes, maquiagem, espelho, chuveiro, roupas novas. Além de muitos animais silvestres como cobra, lagarto e perereca. A comida é muito regrada, eles vão sentir muita fome. A dica é manter o foco independente das adversidades e buscar um bom convívio dentro das tribos.

Você participaria de outro reality show desse estilo?

Pergunta difícil. Gosto muito de aventuras. Mas, são várias coisas para analisar e a distância da família pesaria para mim por agora.

O que o programa deixou na sua vida?

Que é muito importante você ter foco e determinação em tudo. Fazer com muito amor, muito empenho, que com certeza você vai alcançar bons resultados. Eu busco trazer isso para o meu dia a dia. Sou uma pessoa muito empolgada para fazer as coisas, eu não desisto.