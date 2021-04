No próximo dia 11 de maio começa uma nova edição de ‘No Limite’, reality show de aventura pioneiro no Brasil. O programa produzido pela Rede Globo mostra a convivência, competição e sobrevivência dos participantes em condições hostis e teve quatro edições, de 2000 a 2009.

Com informações do portal Memória Globo, o POPULAR preparou uma lista com cinco curiosidades sobre o programa, confira:

1 – A primeira edição do programa foi gravada em uma praia a cerca de 100 quilômetros de Fortaleza, no Ceará, durante 23 dias e foi exibida entre julho a setembro de 2000. O programa reuniu 12 pessoas, com idades entre 20 e 54 anos;

2 – Na primeira edição, mais de 100 profissionais integraram a equipe de produção do programa, já na segunda, foram 300 pessoas. Nesta temporada, um hospital de campanha na Chapada dos Guimarães foi montado com cerca de 40 profissionais, como médicos, enfermeiros, policiais militares e bombeiros.

3 – Os participantes passavam por provas que testavam a capacidade física, psicológica e coragem durante o jogo. Durante as edições, eles experimentaram comidas exóticas, como olho de cabra, ovos de camaleão, pedaços de cérebro de boi cru, testículo de búfalo e macarronada de minhocas vivas. Na edição de 2009, os jogadores comeram um ‘ovo galado’, ovo de galinha fecundado em estágio avançado.

4 - A alimentação dos participantes era acompanhada por uma nutricionista e para complementar a alimentação, os concorrentes precisavam caçar. Na primeira edição, a dieta forçada dos concorrentes tinha 250 calorias diárias, a vencedora, Elaine Cosmo de Melo, de 35 anos, voltou para casa 12 quilos mais magra.

5 – Na segunda edição, os jogadores tiveram que aguentar temperaturas acima de 40 graus, chuvas torrenciais e companhia de cobras venenosas e insetos. As gravações aconteceram em uma fazenda de cinco mil hectares, na Chapada dos Guimarães e foi inundada pela produção com a construção de uma barragem.

