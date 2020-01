Magazine “No Interior da Imagem” segue em cartaz na Galeria Frei Confaloni Mostra fica aberta até 20 de fevereiro no Centro Cultural Octo Marques

Trabalhos de 15 artistas integram a exposição coletiva No Interior da Imagem, que segue aberta para visitação até 20 de fevereiro no Centro Cultural Octo Marques, no Centro de Goiânia. A iniciativa marca as comemorações de 20 anos da Galeria Frei Confaloni, um dos espaços mais nobres para exposições artísticas na capital. Com curadoria da coordenadora do es...