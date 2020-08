Magazine No frio extremo: The Head já está disponível no Globoplay Álvaro Morte e Alexandre Willaume falam sobre The Head, série exclusiva Globoplay

Um thriller psicológico de sobrevivência como nenhum outro, ambientado em um dos lugares mais remotos da Terra, a Antártida. Com Álvaro Morte, Alexandre Willaume, John Lynch, Katharine O’Donnelly, entre outros nomes no elenco, a série exclusiva The Head já está disponível no catálogo do Globoplay.A história se passa na base internacional de pesquisa Polaris...