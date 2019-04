Magazine No filme Horácio, ator Zé Celso vive um contrabandista apaixonado por seu capanga predileto Dirigido por Mathias Mangin, o longa-metragem entra em cartaz nesta quinta-feira no Cine Cultura, localizado no Centro Cultural Marieta Teles, na Praça Cívica

Ninguém menos que o ator Zé Celso Martinez na pele de um excêntrico contrabandista gay de 80 anos. E não para por aí: no filme Horácio, o personagem ainda é apaixonado por Milton (Marcelo Drummond), seu capanga predileto. Dirigido por Mathias Mangin, o longa-metragem entra em cartaz nesta quinta-feira no Cine Cultura, localizado no Centro Cultural Marieta Tel...