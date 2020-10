Magazine No 'Encontro', Cauan, da dupla com Cleber, diz que renasceu após se recuperar da Covid-19 Fátima Bernardes mostrou a história de uma senhora, que assim como Cauan, também enfrentou momentos difíceis com o diagnóstico do novo coronavírus

O sertanejo Cauan Máximo, 38, esteve ao vivo com o parceiro Cleber no programa Encontro (Globo) desta terça-feira (6). O músico que se recuperou de um grave quadro de Covid-19 recentemente, comentou sobre o novo momento da carreira com a dupla, que lança o novo single "Viajantes de Corações". "Eu costumo dizer que nasci de novo nesse processo de transformação. E quem...