Magazine No Emmy 2021, 'The Crown' e 'Ted Lasso' saem na frente A cerimônia ocorreu ao ar livre, com um número restrito de convidados e todos obrigados a apresentar um teste negativo de Covid-19

A 73ª edição do Primetime Emmy Awards, mais importante premiação da televisão e do streaming americanos, acontece neste domingo (19), numa noite que deve ser marcada por uma acirrada disputa entre Netflix e HBO. Nesta edição, a HBO, que estreia agora no evento com seu streaming HBO Max, abocanhou o maior número de indicações, tirando a Netflix do pódio --foram 130 co...