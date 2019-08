Magazine No dia que faria 58 anos, cantor Leandro recebe homenagem do filho no Instagram Goiano, que fez dupla com Leonardo, morreu aos 36 anos em 1998, em decorrência de um câncer

No dia em que faria 58 anos, o cantor Leandro, famoso pela dupla com o seu irmão Leonardo, recebeu uma homenagem do filho mais velho, Thiago Costa. Em um post no Instagram, o também cantor se declarou para o pai com uma foto do mesmo. “Hoje esse lindão faria 58 anos, festa nos céus. Te amo meu coroa” escreveu Thiago na publicação que também traz a foto de Leandr...