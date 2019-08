Magazine No dia que completa 85 anos, João Donato faz show em Goiânia acompanhado da cantora Tulipa Ruiz Show ocorre neste sábado a partir das 21h40, no Festival Bananada, no Passeio das Águas Shopping

Quando voltou ao Brasil no início dos anos 1970, depois de uma temporada de ouro nos EUA, o pianista João Donato se juntou aos jovens da pós-bossa nova e aos tropicalistas. Compôs com Gilberto Gil, Caetano Veloso, produziu Gal Costa e batucou com Jorge Ben. No período, lançou Quem É Quem, sua obra-prima e o primeiro em que apareceu cantando. No final dessa dé...