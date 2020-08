Magazine No Dia Mundial da Fotografia, confira histórias de pessoas que ainda mantêm o hábito de revelar foto Chegar na casa da avó ou da mãe, tirar da gaveta os empoeirados álbuns de família e reunir toda a casa para compartilhar memórias é um hábito que ainda perdura entre os goianos

A viagem animada com os amigos, o aniversário da mãe, a folia de carnaval. Todos os momentos registrados pela câmera do último celular da estudante de biblioteconomia Gabriela Marinho, de 21 anos, estão apenas em sua memória. “Já não tenho mais essas fotos porque não fiz o backup do smartphone”, conta. Cansada de perder os registros fotográficos, a ela faz ag...