No Dia Internacional dos Museus, faça passeios virtuais gratuitos

As grandes galerias e museus ao redor do mundo tiveram de fechar as portas por tempo indeterminado por causa da pandemia do novo coronavírus. O Dia Internacional dos Museus, celebrado nesta segunda-feira, terá um significado diferente neste ano. A expectativa de muitos visitantes em apreciar a obra de um mestre das artes, como dos brasileiros Candido Portinari e...