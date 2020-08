Magazine No Dia dos Pais, o POPULAR apresenta histórias de homens transexuais que assumiram a paternidade Em um compromisso de amor, carinho e devoção, famílias superam os ataques e o discursos de ódio

“Oi, bom dia. Estou só esperando minha mãe chegar em casa para ela poder ficar com minha neném, mas se você não se incomodar da gente se falar e tiver barulho do bebê, pode me ligar agora.” A mensagem de WhatsApp enviada à reportagem adianta que Lucas Henrique Dias, de 20 anos, e seu namorado, Vênus Paywan, 21, se desdobram com carinho e amparo desde o início do ano p...