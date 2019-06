Magazine No dia dos namorados, jantar romântico surpresa termina em constrangimento no "Mais Você" "Às vezes as coisas não dão certo", disse a apresentadora da TV Globo, Ana Maria Braga

Todo Dia dos Namorados é o mesmo clichê: os programas televisivos exibem, com fervor, histórias de casais sorridentes e que preparam um evento romântico para seus parceiros. Na edição desta quarta-feira, 12, do Mais Você, Ana Maria Braga surpreendeu os espectadores ao mostrar um final não muito feliz. Uma repórter do programa perguntou para alguns homens nas ruas ...