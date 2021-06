Magazine No dia do aniversário, Chico Buarque está entre famosos em ato contra Bolsonaro O artista se uniu a milhares de manifestantes que pedem, além de o impeachment do presidente do Brasil, mais vacinas contra a Covid-19 e também auxílio emergencial

Chico Buarque resolveu comemorar os 77 anos completados neste sábado (19) indo às ruas protestar contra Jair Bolsonaro (sem partido). No dia em que o Brasil alcança a triste marca de 500 mil mortos pelo coronavírus, o artista se uniu a milhares de manifestantes que pedem, além de o impeachment do presidente do Brasil, mais vacinas contra a Covid-19 e também auxílio e...