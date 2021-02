Magazine No coração do Brasil Um dos maiores tesouros brasileiros, o Cerrado é o destino do Globo Repórter desta noite

Rios, nascentes, trilhas, parques naturais, fauna e flora típicos do Cerrado. O Globo Repórter dessa sexta-feira mostra as impressionantes águas de um dos biomas mais antigos do mundo. Em uma coprodução com a TV Anhanguera, afiliada da Globo em Goiás e no Tocantins, o repórter Fábio Castro percorre florestas e cachoeiras para revelar a beleza da região conhecida como o...