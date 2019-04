Magazine No coração da Goiás: Praça do Bandeirante reúne de tudo um pouco “Fico sempre aqui, que é onde todo mundo passa se quiser andar pelo Centro”, explica o vendedor de ouro José Simão

No coração da Goiás quem reina é o caos. Lá do alto, o diabo velho Bartolomeu Bueno, empostado em direção ao Oeste, não deve entender nada. Na Praça do Bandeirante, no cruzamento entre a Goiás e Anhanguera, dá para encontrar de tudo um pouco: enquanto ambulantes vendem roupas e calçados, outros montam as barraquinhas de açaí, pamonha e coco. Do outro lado, hippies ex...