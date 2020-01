Magazine No clima da “Sessão da Tarde”

Por essa ninguém esperava (pelo menos até saber que, depois de mais de 30 anos, Eddie Murphy vai voltar ao cinemas na pele do príncipe Akeem). É que, no dia 17 de dezembro, o longa Um Príncipe em Nova York 2 deve chegar aos cinemas brasileiros. No longa, Akeem volta aos EUA quando fica sabendo da existência de um filho, um improvável herdeiro do trono de Zamunda. Com ...