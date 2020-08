Reconhecida por retratar questões da saúde pública do País, a séreia Sob Pressão volta, numa edição especial. Sob Pressão - Plantão Covid vai abordar mais um tema atual: a pandemia do coronavírus. Idealizada como uma homenagem a todos os profissionais de saúde que atuam na linha de frente contra a doença que vem assolando o mundo, a edição especial já começou a ser gravada e a estreia está prevista ainda para este semestre.

“A série é reconhecida por incorporar os problemas da saúde pública do Rio de Janeiro e do Brasil, e essa é uma das nossas características mais fortes. Muitas das histórias que vimos acontecer recentemente foram expostas nas tramas das temporadas. Era inevitável que fizéssemos isso também com a Covid. Nessa edição especial, todos os profissionais de saúde da série têm uma história forte, todos são protagonistas. Essa foi a forma que encontramos de homenagear essas pessoas”, conta o autor Lucas Paraizo.

Após um período em missão humanitária no interior do Brasil, Carolina (Marjorie Estiano) e Evandro (Julio Andrade) são convocados a voltar ao Rio de Janeiro. É urgente. A dupla de médicos de Sob Pressão é chamada às pressas pelo doutor Décio (Bruno Garcia) para trabalhar em um hospital de campanha montado para atender aos pacientes infectados pela Covid-19.

Em dois episódios, serão contadas histórias de pacientes enfrentando o vírus desconhecido e os dramas pessoais e profissionais de Carolina, Evandro e do corpo médico formado por Décio, Charles (Pablo Sanábio), Vera (Drica Moraes), Keiko (Julia Shimura) e Rosa (Josie Antello), além dos recém-chegados à equipe, o neurocirurgião Mauro (David Junior) e a enfermeira Marisa (Roberta Rodrigues).

Com gravações iniciadas em agosto, grande parte das cenas de Sob Pressão – Plantão Covid é realizada em um hospital de campanha cenográfico, montado especialmente para essa edição. “Estamos lidando com nosso hospital de campanha como se fosse uma cidade cenográfica. Assim como os da vida real, que são tendas construídas em um estacionamento ou em um ginásio, fizemos o mesmo, nos Estúdios Globo, sem trair o DNA da série, que traz locações reais”, explica o diretor artístico Andrucha Waddington. Para ele, Sob Pressão tem a característica de se passar no ambiente médico, com a realidade incorporada à dramaturgia: “Recriamos o hospital de campanha e, dentro dele, estamos trabalhando como se estivéssemos realmente no enfrentamento, cara a cara com a Covid, só que sem ter o paciente doente”, conceitua.

Escrita por Lucas Paraizo, com consultoria do médico Marcio Maranhão, Sob Pressão - Plantão Covid tem direção artística de Andrucha Waddington. A série é uma coprodução da Globo com a Conspiração Filmes e tem estreia prevista para este ano.