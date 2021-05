Magazine No centenário da morte de Hugo de Carvalho Ramos, sua memória não recebe devida importância Uma carreira promissora bruscamente interrompida. No dia 12 de maio de 1921, o corpo do jovem escritor, que tinha crises de depressão, foi encontrado em sua casa no bairro da Tijuca

Aos 15 anos de idade, um menino curioso pelas coisas da terra e pelos hábitos do sertão publicou seu primeiro texto, o conto O Saci, que saiu na revista A Semana, editada na antiga Vila Boa naqueles idos de 1910. O Brasil vivia a República Velha, Goiás era a capital do Estado - com seu Lyceu e sua vida cultural a pleno vapor - e a cidade contava com alguns espaç...