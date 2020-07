Magazine No Brasil e no exterior

Apesar da carreira consolidada no Brasil, Tânia Khalill mudou-se para Nova York, nos Estados Unidos, com a família, no final de 2017. Mas quem pensa que isso foi um abandono da carreira de atriz, está enganado. Ela tem feito audições para projetos lá e não descarta novos trabalhos por aqui também.“A vida em Nova York é um redescobrir todos os dias, fazendo mil funç...