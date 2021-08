Magazine 'No Balaio' deste sábado traz as curiosidades sobre o jogo de botão Você já jogou futebol de botão? Puplar no passado, jogo agora se chama futebol de mesa.

Você se lembra do futebol de botão? Então, ele agora se chama futebol de mesa. Tão popular em épocas passadas, o futebol de botão foi perdendo espaço para os jogos virtuais. Mas saiba que na capital existe a Associação de Futebol de Mesa de Goiânia, que faz questão de manter a chama do esporte e despertar na nova geração o interesse pelo jogo. O programa No Balaio q...