No ar na com Êta Mundo Bom!, Camila Queiroz aproveita quarentena para se preparar para desafios

Êta Mundo Bom!, Camila Queiroz aproveita quarentena para se preparar para desafios Em quarentena desde o início da pandemia do novo coronavírus, a atriz foi pega de surpresa pelas limitações impostas pelo distanciamento social

Quando foi escolhida para ocupar as tardes do Vale a Pena Ver de Novo, a novela Êta Mundo Bom! foi saudada pelos seus muitos fãs como um sopro de bom humor e esperança em meio ao cotidiano sombrio provocado pela pandemia do novo coronavírus. Não por acaso, a reexibição da trama de Walcyr Carrasco levada ao ar originalmente pela Rede Globo entre janeiro e agos...