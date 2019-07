Magazine No aniversário dos filhos com Gusttavo Lima, Andressa Suita dispensa presentes e pede agasalhos A modelo pediu doações e pretende levar as roupas para creches, asilos e escolas

Os presentes para Gabriel, que completou dois anos no dia 28 de junho, e Samuel, que fez um ano nesta quarta-feira (24), foram dispensados pela mãe dos pequenos, a modelo Andressa Suita. Ela e o marido, o cantor Gusttavo Lima, reuniram os familiares e amigos em um buffet nessa segunda-feira (22), em Goiânia. No lugar das lembranças, o pedido era para que os c...